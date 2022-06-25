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Розвідка Британії розповіла про відсторонення командувачів військ РФ в Україні

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 09:48
Генерал Олександр Дворніков. Фото wikipedia.org

З початку червня найвище командування Росії, швидше за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зокрема, був відсторонений командувач Повітряно-десантними військами генерал-полковник Андрій Сердюков і командувач Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков. Дворніков певний час, ймовірно, виконував обов'язки головного оперативного командира в Україні.

Тепер командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна, йдеться у повідомленні. Південний військовий округ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі. 

Протягом понад тридцяти років, як стверджується, кар'єра Суровікіна супроводжувалася звинуваченнями у корупції та жорстокості.

Глава уряду Британії Борис Джонсон раніше заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів.

Водночас він попередив британців, що потрібно "приготуватися до довгої війни".

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Теми: Велика БританіяРосіярозвідкаУкраїна
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