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Разведка Британии рассказала об отстранении командующих войсками РФ в Украине

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 09:48
Генерал Александр Дворников. Фото wikipedia.org

С начала июня высшее командование России, скорее всего, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В частности, были отстранены командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Дворников некоторое время, вероятно, исполнял обязанности главного оперативного командира в Украине.

Теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину, говорится в сообщении. Южный военный округ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе.

В течение более 30 лет, как утверждается, карьера Суровикина сопровождалась обвинениями в коррупции и жестокости.

Глава правительства Британии Борис Джонсон ранее заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов.

В то же время, он предупредил британцев, что нужно "приготовиться к долгой войне".

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Темы: ВеликобританияРосcияразведкаУкраина
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