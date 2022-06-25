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ЗСУ вже знищили 34,7 тисячі окупантів, 217 літаків та 184 гелікоптери

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 10:07
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 34 700 військових, понад 1,5 тисячі танків, 217 літаків та 184 гелікоптери.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 34 700 (+170) осіб ліквідовано,  
  • танків ‒ 1 511 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 645 (+8) од,
  • артилерійських систем – 764 (+5) од,
  • РСЗВ – 241 (+0) од,
  • засобів ППО – 99 (+0) од,
  • літаків – 217 (+1) од,
  • гелікоптерів – 184 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4) од,
  • крилатих ракет – 137 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 560 (+7) од,
  • спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

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Теми: Росіявійна
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