ЗСУ вже знищили 34,7 тисячі окупантів, 217 літаків та 184 гелікоптери

Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 34 700 військових, понад 1,5 тисячі танків, 217 літаків та 184 гелікоптери.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 34 700 (+170) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 511 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 645 (+8) од,

артилерійських систем – 764 (+5) од,

РСЗВ – 241 (+0) од,

засобів ППО – 99 (+0) од,

літаків – 217 (+1) од,

гелікоптерів – 184 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4) од,

крилатих ракет – 137 (+0) од,

кораблів/катерів – 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 560 (+7) од,

спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.