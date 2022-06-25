ЗСУ вже знищили 34,7 тисячі окупантів, 217 літаків та 184 гелікоптери
Субота, 25 червня 2022, 10:07
Росія у загарбницькій війні в Україні вже втратила близько 34 700 військових, понад 1,5 тисячі танків, 217 літаків та 184 гелікоптери.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34 700 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 511 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 645 (+8) од,
- артилерійських систем – 764 (+5) од,
- РСЗВ – 241 (+0) од,
- засобів ППО – 99 (+0) од,
- літаків – 217 (+1) од,
- гелікоптерів – 184 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 626 (+4) од,
- крилатих ракет – 137 (+0) од,
- кораблів/катерів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 560 (+7) од,
- спеціальної техніки – 60 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
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