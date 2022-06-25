ВСУ уже уничтожили 34,7 тысячи оккупантов, 217 самолетов и 184 вертолета
Суббота, 25 июня 2022, 10:07
Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла около 34 700 военных, более 1,5 тысячи танков, 217 самолетов и 184 вертолета.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 511 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 645 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 764 (+5) ед,
- РСЗО – 241 (+0) ед,
- средств ПВО – 99 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+1) ед,
- вертолетов – 184 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4) ед,
- крылатых ракет – 137 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 560 (+7) ед,
- специальной техники – 60 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.
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