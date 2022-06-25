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ВСУ уже уничтожили 34,7 тысячи оккупантов, 217 самолетов и 184 вертолета

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 10:07
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла около 34 700 военных, более 1,5 тысячи танков, 217 самолетов и 184 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 511 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 645 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 764 (+5) ед,
  • РСЗО – 241 (+0) ед,
  • средств ПВО – 99 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+1) ед,
  • вертолетов – 184 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 137 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 560 (+7) ед,
  • специальной техники – 60 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

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