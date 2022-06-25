ВСУ уже уничтожили 34,7 тысячи оккупантов, 217 самолетов и 184 вертолета

Россия в захватнической войне в Украине уже потеряла около 34 700 военных, более 1,5 тысячи танков, 217 самолетов и 184 вертолета.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 25.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 34 700 (+170) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 511 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 645 (+8) ед,

артиллерийских систем – 764 (+5) ед,

РСЗО – 241 (+0) ед,

средств ПВО – 99 (+0) ед,

самолетов – 217 (+1) ед,

вертолетов – 184 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 626 (+4) ед,

крылатых ракет – 137 (+0) ед,

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 560 (+7) ед,

специальной техники – 60 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.