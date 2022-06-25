Регіони: три області зазнали масованого ракетного удару

25 червня Львівська, Житомирська та Чернігівська області зазнали масованого ракетного удару з боку окупантів, ще дві ракети збили над Хмельницькою областю.

Джерело: звіти регіонів

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині.

Львівська: сьогодні о четвертій ранку — кілька ракетних ударів по військовому об’єкту на Яворівщині. Дві ракети було збито. Інформація щодо наслідків та постраждалих наразі уточнюється.

Хмельниччина: сьогодні під час повітряної тривоги наші ППО збили 2 ракети. Падіння уламків відбулося у лісі в Кам’янець-Подільському районі. Травмованих немає. Уламки від іншої ракети впали в сільському саду однієї з тергромад Хмельницького району. Загиблих та травмованих нема. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.

Житомирщина: о 4.15 ранку внаслідок числених ракетних ударів зафіксовано незначні пошкодження об’єктів інфраструктури. Є інформація про одного загиблого та одного пораненого. Деталі з’ясовуються.

Чернігівщина: сьогодні зранку ворог завдав масового ракетного удару по селищу Десна. Є руйнування інфраструктури. Попередьно жертв немає. Інформація уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

На Дніпропетровщині ворог знову обстріляв Криворізький район, що межує з Херсонщиною. Дві громади - Широківську та Зеленодольську. У Зеленодольській громаді є руйнування житла. Постраждала літня жінка.

Харків: вчора ввечері російські снаряди влучили по інфраструктурі в Київському районі, горіли офісні приміщення. Також виникла пожежа в приватному будинку. Попередньо постраждалих немає.

Близько п’ятої ранку обстріли відновилися в Чугуєві та Чугуївському районі. Горіли приватні будинки та господарчі споруди. Госпіталізували 85-річну жінку. Загалом протягом доби по області поранення отримали 5 осіб. Загинула одна людина в Балаклії.

Луганщина: атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто. По Лисичанську завдали авіаудар. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії. Зокрема, села Синецький та Павлоград, територія Сєвєродонецького об’єднання "Азот" та "Склопластика". Також обстріляні Вовчоярівка, Білогорівка та Лоскутівка.

В районах Метьолкіного, Сиротиного та Воронового російська армія проводить штурмові дії аби витиснути підрозділи українських військових із зазначених районів. У Лисичанську 2 загиблих, 3 поранених, з них — двоє дітей.

Донеччина: протягом ночі продовжувались артилерійські та мінометні обстріли по позиціях та населених пунктах області. Зафіксовано арт.обстріли по м.Мар'їнка, м.Красногрівка, с.Новомихайлівка, Авдіївки (вночі - центральної міської лікарні, близько 4 ранку - центральної частини міста) та міста Українськ.

Протягом доби обстріли велись зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, РСЗВ "Град", РСЗВ "Ураган", відбувся удар ракетою ЗРС С-300. Під ворожим вогнем Авдіївка (залізнична тягова підстанція), Бахмут, Красногорівка (житловий сектор), Курахове (завод "Електросталь"), Українськ, смт Гродівка, с. Богданівка, с. Карлівка, с. Первомайське, с. Південне. Загинуло 5 цивільних, 4 людей поранено.

Миколаївщина: сьогодні зранку місто зазнало численних обстрілів. Інформація щодо наслідків уточнюється. Баштанський район: тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. У Миколаївському районі сьогодні зранку с. Первомайське Первомайської громади зазнало обстрілів, в результаті яких — значні руйнації будівель та електричного трансформатора.

Близько 06:50 зафіксовані прильоти в с. Костянтинівка Костянтинівської громади. Одна людина поранена. Також сьогодні зранку обстрілів зазнало село Лимани Галицинівської громади. Наслідки уточнюються.

Херсонщина: 26 днів жителі області перебувають без мобільного та Інтернет зв’язку, з кожним днем ситуація лише загострюється, зокрема, стає все тяжче зняти пенсію та зарплату з карток. Великий тиск продовжується на освітян та медиків. Місцеві колоборанти заявляють про підготовку до нового навчального року, який буде за новою російською програмою, з новими підручниками та вчителями. З початку липня анонсують і роботу медзакладів під керівництвом росії. Херсонщина залишається у критичному стані.