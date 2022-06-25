Регионы: три области подверглись массированному ракетному удару

25 июня Львовская, Житомирская и Черниговская области подверглись ракетному удару со стороны оккупантов.

Источник: отчеты регионов

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Запорожской, Одесской, Тернопольской областях, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине, Киевщине.

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Львовская: сегодня в четыре утра — несколько ракетных ударов по военному объекту на Яворовщине. Две ракеты были сбиты. Информация о последствиях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Хмельнитчина: сегодня во время воздушной тревоги наша ПВО сбила 2 ракеты. Падение обломков произошло в лесу Каменец-Подольского района. Травмированных нет. Обломки от другой ракеты упали в сельском саду одного из тергромад Хмельницкого района. Погибших и травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах.

Житомирщина: в 4.15 утра в результате многочисленных ракетных ударов зафиксированы незначительные повреждения объектов инфраструктуры. Есть информация об одном погибшем и одном раненом. Детали выясняются.

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Черниговщина: сегодня утром враг нанес массовый ракетный удар по поселку Десна. Есть разрушение инфраструктуры. Предварительно жертв нет. Информация уточняется.

В Днепропетровской области враг снова обстрелял Криворожский район, граничащий с Херсонщиной. Две общины - Широковское и Зеленодольское. В Зеленодольском обществе есть разрушение жилья. Пострадала пожилая женщина.

Харьков: вчера вечером российские снаряды попали по инфраструктуре в Киевском районе, горели офисные помещения. Также возник пожар в частном доме. Предварительно пострадавших нет.

Около пяти утра обстрелы возобновились в Чугуеве и Чугуевском районе. Горели частные дома и хозяйственные постройки. Госпитализировали 85-летнюю женщину. Всего за сутки по области ранения получили 5 человек. Погиб один человек в Балаклее.

Луганщина: атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения Азот и Стеклопластика. Также обстреляны Волчеяровка, Белогоровка и Лоскутовка.

В районах Метелкино, Сиротино и Вороново российская армия проводит штурмовые действия, чтобы вытеснить подразделения украинских военных из указанных районов. В Лисичанске 2 погибших, 3 раненых, из них двое детей.

Донетчина: ночью продолжались артиллерийские и минометные обстрелы по позициям и населенным пунктам области. Зафиксированы артобстрелы по г.Марьинка, г.Красногревка, с.Новомихайловка, Авдеевки (ночью - центральной городской больницы, около 4 утра - центральной части города) и города Украинский.

В течение суток обстрелы велись из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО "Град", РСЗО "Ураган", произошел удар ракетой ЗРС С-300. Под вражеским огнем Авдеевка (железнодорожная тяговая подстанция), Бахмут, Красногоровка (жилой сектор), Курахово (завод "Электросталь"), Украинка, пгт Гродовка, с. Богдановка, с. Карловка, с. Первомайское, с. Южное. Погибли 5 гражданских, 4 человека ранены.

Николаевщина: сегодня утром город подвергся многочисленным обстрелам. Информация о последствиях уточняется. Баштанский район: продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Также продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. В Николаевском районе сегодня утром с. Первомайское Первомайской общины подверглось обстрелам, в результате которых — значительные разрушения зданий и электрического трансформатора.

Около 06:50 зафиксированы прилеты в с. Константиновка Константиновской общины. Один человек ранен. Также сегодня утром обстрелы получили село Лиманы Галицыновской общины. Последствия уточняются.

Херсонщина: 26 дней жители области находятся без мобильной и Интернет связи, с каждым днем ​​ситуация только обостряется, в частности, становится все труднее снять пенсию и зарплату с карточек. Большое давление продолжается на педагогов и медиков. Местные коллаборанты заявляют о подготовке к новому учебному году, который по новой российской программе, с новыми учебниками и учителями. С начала июля анонсируют и работу медучреждений под руководством России. Херсонщина остается в критическом состоянии.