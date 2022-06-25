Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти вже вбили 339 дітей в Україні

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 10:38
Наслідки російських обстрілів у Луганській області. Фото з Telegram голови ОВА Сергія Гайдая

Станом на ранок 25 червня щонайменше 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, з них 339 – загинули.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Facebook

Дослівно ОГП: "За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 339 дітей загинуло та понад 611 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (335), Харківській (179), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (55), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (31) та Сумській (17) областях.

Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами РФ 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.
 
Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу с. Вільхівка у Харківської області 16-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 061 заклад освіти, з них 213 зруйновані повністю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Українавійнажертвидіти
Головне сьогодні

відеоБлокада Калінінграда: Лукашенко каже, що Литва оголосила війну Росії

Путін заявив, що скоро передасть Білорусі "Іскандери", які можуть нести "ядерні" ракети

Обговорення в соцмережах відступу ЗСУ із Сєвєродонецька зірвало плани Генштабу – Міноборони

відео Патріарх Кирил впав на богослужінні: послизнувся на святій воді

Нинішнім ракетним ударом Кремль хоче втягти Білорусь у війну – розвідка

Україна отримає 1 мільярд євро від Німеччини

Усі новини...
Україна
Українці та поляки проведуть спільний прайд у Варшаві
Санду розповіла про плани приїхати в Київ
Розвідка Британії розповіла про відсторонення командувачів військ РФ в Україні
Останні новини
21:04
відео"Красиво і необхідно": спецпризначенці показали, як нищать колону ворога
21:01
Лідери Групи семи погодили ембарґо на російське золото – ЗМІ
20:29
Росіяни обстріляли Рівненщину: завдано 2 ракетні удари
20:14
Депортовані українці можуть повернутися додому і без паспортів: "Головне дійти до кордону"
20:05
Польща зажадала пояснень від Росії через зняття її прапорів
19:59
відеоЗеленська каже, що не виїжджала з України після початку війни
19:38
Окупований Сєвєродонецьк зруйнований на 90% – Гайдай
19:32
Стрілянина в Осло: у Норвегії оголосили максимальний рівень терористичної загрози
19:27
Окупантам не виплачують обіцяні "величезні бонуси" – зведення Генштабу
18:56
відеоБлокада Калінінграда: Лукашенко каже, що Литва оголосила війну Росії
Усі новини...