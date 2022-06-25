Окупанти вже вбили 339 дітей в Україні

Станом на ранок 25 червня щонайменше 950 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії, з них 339 – загинули.

Джерело: Офіс генерального прокурора у Facebook

Дослівно ОГП: "За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 339 дітей загинуло та понад 611 поранено.

Реклама:

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (335), Харківській (179), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (55), Херсонській (52), Миколаївській (48), Запорізькій (31) та Сумській (17) областях.



Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що внаслідок авіаційного обстрілу військами РФ 9 березня м. Ізюм Харківської області загинула родина разом з 14-річним сином.



Також стало відомо про поранення 6 квітня внаслідок артилерійського обстрілу с. Вільхівка у Харківської області 16-річного хлопця.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 061 заклад освіти, з них 213 зруйновані повністю.