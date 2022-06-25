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Оккупанты уже убили 339 детей в Украине

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 10:38
Оккупанты уже убили 339 детей в Украине
Последствия российских обстрелов в Луганской области. Фото с Telegram главы ОВА Сергея Гайдая

По состоянию на утро 25 июня по меньшей мере 950 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России, из них 339 погибли.

Источник: Офис генерального прокурора в Facebook

Дословно ОГП: "По официальной информации ювенальных прокуроров, 339 детей погибли и более 611 ранены.

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Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Детали: Больше всего детей пострадали в Донецкой (335), Харьковской (179), Киевской (116), Черниговской (68), Луганской (55), Херсонской (52), Николаевской (48), Запорожской (31) и Сумской (17) областях.

В частности, во время фиксации уголовных правонарушений стало известно, что в результате авиационного обстрела войсками РФ 9 марта г. Изюм Харьковской области погибла семья вместе с 14-летним сыном.

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Также стало известно о ранении 6 апреля в результате артиллерийских обстрелов с. Ольховка в Харьковской области 16-летнего парня.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2 061 учебное заведение, из них 213 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнажертвыдети
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