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Санду розповіла про плани приїхати в Київ

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 10:46
Санду розповіла про плани приїхати в Київ
Мая Санду. Фото presedinte.md

Президентка Молдови Мая Санду розповіла, що до її планів входить візит до Києва.

Про це вона говорила в ефірі телеканалу Prime, пише "Європейська правда".

"Є це у планах. Але подробиці я розповім, коли ми підтвердимо всі моменти", – цитує Санду видання NewsMaker.

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22 червня Мая Санду та Володимир Зеленський обговорили телефоном засідання Євроради, на якому 23 червня лідери погодились надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ. Зеленський та Санду спілкувались вперше від початку повномасштабної війни Росії.

Після цього "ЄП" повідомила про підготовку візиту президентки Молдови до Києва.

Прессекретар адміністрації Зеленського Сергій Никифоров заявив, що якщо цей візит і відбудеться, то ніхто про нього заздалегідь не повідомлятиме з міркувань безпеки.

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Теми: МолдоваУкраїнадипломатичні відносини
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