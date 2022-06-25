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Санду рассказала о планах приехать в Киев

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 10:46
Майя Санду. Фото presedinte.md

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, что в ее планы входит визит в Киев.

Об этом она говорила в эфире телеканала Prime, пишет "Европейская правда".

"Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты", – цитирует Санду издание NewsMaker.

22 июня Майя Санду и Владимир Зеленский обсудили по телефону заседание Евросовета, на котором 23 июня лидеры согласились предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление. Зеленский и Санду общались впервые после начала полномасштабной войны России.

После этого "ЕП" сообщила о подготовке визита президента Молдовы в Киев.

Пресс-секретарь администрации Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать по соображениям безопасности.

Смотрите видеопояснения на Youtube-канале "Европейской правды" – Молдова с нами или из РФ в войне? Трезвые объяснения, инсайды и важные детали

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Темы: МолдоваУкраинадипломатические отношения
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