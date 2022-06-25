Шахрай продавав волонтерам неякісні бронежилети – його затримали

Столичні правоохоронці затримали 29-річного уродженця Донецької області, який продавав волонтерам неякісні бронежилети.

Джерело: поліція Києва

Пряма мова генерала поліції Івана Вигівського: "Поліцейські Києва затримали шахрая, який продавав волонтерам неякісні бронежилети"

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Деталі: Про зловмисника, який у столиці налагодив торгівлю сумнівними бронежилетами, у травні повідомили волонтери.

Поліція відправила куплені волонтерами бронежилети нібито 5 класу на експертизу і з’ясувала, що вони не відповідають заявленим стандартам. Не всі бронежилети витримували постріл кулі автоматичної зброї і відповідно не могли бути якісним захистом.

Фото поліції

Після зібраних необхідних доказів злочину, правоохоронці затримали фігуранта під час продажу військової амуніції.

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З місця події вилучили 10 бронежилетів, 100 тисяч гривень та мобільний термінал.

фото поліції

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує до 8 років в’язниці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.