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Шахрай продавав волонтерам неякісні бронежилети – його затримали

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 11:44
Фото поліції

Столичні правоохоронці затримали 29-річного уродженця Донецької області, який продавав волонтерам неякісні бронежилети.

Джерело: поліція Києва

Пряма мова генерала поліції Івана Вигівського: "Поліцейські Києва затримали шахрая, який продавав волонтерам неякісні бронежилети"

Деталі: Про зловмисника, який у столиці налагодив торгівлю сумнівними бронежилетами, у травні повідомили волонтери.

Поліція відправила куплені волонтерами бронежилети нібито 5 класу на експертизу і з’ясувала, що вони не відповідають заявленим стандартам. Не всі бронежилети витримували постріл кулі автоматичної зброї і відповідно не могли бути якісним захистом.   

 
Фото поліції

Після зібраних необхідних доказів злочину, правоохоронці затримали фігуранта під час продажу військової амуніції.

З місця події вилучили 10 бронежилетів, 100 тисяч гривень та мобільний термінал. 

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фото поліції

Чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує до 8 років в’язниці.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: поліціяКиїввійна
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