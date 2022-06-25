Мошенник продавал волонтерам некачественные бронежилеты – его задержали
Столичные правоохранители задержали 29-летнего уроженца Донецкой области, продававшего волонтерам некачественные бронежилеты.
Источник: полиция Киева
Прямая речь генерала полиции Ивана Выгивского: "Полицейские Киева задержали мошенника, продававшего волонтерам некачественные бронежилеты"
Детали: О злоумышленнике, который в столице наладил торговлю сомнительными бронежилетами, в мае сообщили волонтеры.
Полиция отправила купленные волонтерами бронежилеты якобы 5 класса на экспертизу и выяснила, что они не отвечают заявленным стандартам. Не все бронежилеты выдерживали выстрел пули автоматического оружия и соответственно не могли быть качественной защитой.
После собранных необходимых доказательств преступления правоохранители задержали фигуранта во время продажи военной амуниции.
С места события изъяли 10 бронежилетов, 100 тысяч гривен и мобильный терминал.
Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.