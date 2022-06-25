Мошенник продавал волонтерам некачественные бронежилеты – его задержали

Столичные правоохранители задержали 29-летнего уроженца Донецкой области, продававшего волонтерам некачественные бронежилеты.

Источник: полиция Киева

Прямая речь генерала полиции Ивана Выгивского: "Полицейские Киева задержали мошенника, продававшего волонтерам некачественные бронежилеты"

Детали: О злоумышленнике, который в столице наладил торговлю сомнительными бронежилетами, в мае сообщили волонтеры.

Полиция отправила купленные волонтерами бронежилеты якобы 5 класса на экспертизу и выяснила, что они не отвечают заявленным стандартам. Не все бронежилеты выдерживали выстрел пули автоматического оружия и соответственно не могли быть качественной защитой.

Фото полиции

После собранных необходимых доказательств преступления правоохранители задержали фигуранта во время продажи военной амуниции.

С места события изъяли 10 бронежилетов, 100 тысяч гривен и мобильный терминал.

ВИДЕО ДНЯ

фото полиции

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.