Джонсон пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку України

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.

Про це він розповів в радіоефірі BBC, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи вважає Джонсон, що лідерство пов'язане з мораллю, і чи є якісь обставини, за яких він пішов би у відставку, британський прем’єр вказав на підтримку України.

"Звичайно, я думаю, що це (про мораль). Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – сказав Джонсон.

Водночас він наголосив, що "не бачить" такої ситуації.

Останнім часом Джонсона неодноразово закликали піти у відставку. Спершу через скандальну ковідну вечірку на Даунінг-стріт, пізніше через програш консерваторів на проміжних виборах. Палата громад намагалась висловити йому вотум недовіри, але Джонсон зберіг посаду.

У інтерв’ю Джонсон сказав, що повинен розрізняти "критику, яка має значення, і ту, яка ні".

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