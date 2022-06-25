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Джонсон ушел бы в отставку, если бы пришлось остановить поддержку Украины

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 11:54
Джонсон ушел бы в отставку, если бы пришлось остановить поддержку Украины
Борис Джонсон в Киеве 17 июня. Фото ОПУ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что среди принципиальных вопросов, которые он рассматривал бы как причину своей отставки, могло бы стать поражение в поддержке Украины.

Об этом он рассказал в радиоэфире BBC, сообщает "Европейская правда".

В ответ на вопрос, считает ли Джонсон, что лидерство связано с моралью, и есть ли какие-то обстоятельства, при которых он ушел бы в отставку, британский премьер указал на поддержку Украины.

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"Конечно, я думаю, что это (о морали). Если бы мне сказали, что мы должны отказаться от украинского дела, потому что оно стало слишком сложным, а стоимость поддержки этого народа слишком велика с точки зрения инфляции, экономического ущерба, я бы признал, что проиграл очень важный спор, и я бы ушел", – сказал Джонсон.

В то же время он подчеркнул, что "не видит" подобной ситуации.

В последнее время Джонсон неоднократно призывал уйти в отставку. Сначала из-за скандальной ковидной вечеринки на Даунинг-стрит, позже из-за проигрыша консерваторов на промежуточных выборах. Палата общин пыталась выразить ему вотум недоверия, но Джонсон сохранил должность.

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В интервью Джонсон сказал, что должен различать "важную критику и ту, которая не важна".

Читайте больше об этом: Неизбывный Борис: как Украина помогла премьеру Британии сохранить должность

Темы: ВеликобританияУкраинаоружие
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