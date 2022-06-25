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Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині та Португалії

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 12:11
Зеленський звільнив послів у Грузії, Словаччині та Португалії
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський 24 червня видав укази про звільнення кількох українських послів, зокрема, у Грузії, Словаччині та Португалії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Своїми указами Зеленський звільнив посла в Грузії Ігоря Долгова, посла в Словаччині Юрія Мушку та посла в Португалії Інну Огнівець.

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Всі троє послів обіймали посади тривалий час та були призначені ще п'ятим президентом Петром Порошенком.

Інна Огнівець почала роботу в жовтні 2015 року, Юрій Мушка – у листопаді 2016 року, Ігор Долгов – у лютому 2017 року.

Варто зазначити, що Долгов 1 березня був відкликаний для консультацій через недружні кроки Тбілісі на тлі військового вторгнення РФ.

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Нагадаємо, у червні свою роботу розпочав новий посол України в Польщі Василь Зварич, який замінив на посту Андрія Дещицю.

Теми: Зеленськийдипломатичні відносинизвільнення
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