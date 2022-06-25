Зеленский уволил послов в Грузии, Словакии и Португалии

Президент Владимир Зеленский 24 июня издал указы об увольнении нескольких украинских послов, в частности, в Грузии, Словакии и Португалии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Своими указами Зеленский уволил посла в Грузии Игоря Долгова, посла в Словакии Юрия Мушку и посла в Португалии Инну Огнивец.

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Все три посла занимали должности долгое время и были назначены еще пятым президентом Петром Порошенко.

Инна Огнивец начала работу в октябре 2015 года, Юрий Мушка – в ноябре 2016 года, Игорь Долгов – в феврале 2017 года.

Стоит отметить, что Долгов 1 марта был отозван для консультаций из-за недружественных шагов Тбилиси на фоне военного вторжения РФ.

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Напомним, в июне свою работу начал новый посол Украины в Польше Василий Зварыч, заменивший на посту Андрея Дещицу.