Греція зупинила прийом заяв на візи для росіян

Візовий центр Греції зупинив прийом документів на візи у громадян Росії – консульства Греції у Москві, Санкт-Петербурзі та Новоросійську не розглядатимуть заяви з 27 червня.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті візового центру, пише "Європейська правда".

У центрі пояснили, що причиною є "технічні причини". Терміни поновлення видачі віз не вказані.

Усі візові центри будуть відкриті для консультацій, обробки та видачі паспортів, які були подані в період до 24 червня.

Днями в МЗС Росії заявили, що Греція більше не є безпечним місцем для відпочинку громадян РФ, оскільки там фіксують "випадки агресії та дискримінації" щодо росіян.

У квітні Греція була серед країн ЄС, які вирішили вислати російських дипломатів – 12 представників російської дипмісії.