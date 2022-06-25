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Греция остановила прием заявлений на визы для россиян

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 12:41
Греция остановила прием заявлений на визы для россиян
Фото Dimitris Vetsikas с сайта Pixabay

Визовый центр Греции остановил прием документов на визы у граждан России – консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске не будут рассматривать заявления с 27 июня.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте визового центра, пишет "Европейская правда".

В центре объяснили, что причиной являются "технические причины". Сроки возобновления выдачи виз не указаны.

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Все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня.

На днях в МИДе России заявили, что Греция больше не является безопасным местом для отдыха граждан РФ, поскольку там фиксируют "случаи агрессии и дискриминации" в отношении россиян.

В апреле Греция была среди стран ЕС, решивших выслать российских дипломатов – 12 представителей российской дипмиссии.

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Темы: ГрецияРосcиявизы
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