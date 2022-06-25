Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Греция остановила прием заявлений на визы для россиян

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 12:41
Фото Dimitris Vetsikas с сайта Pixabay

Визовый центр Греции остановил прием документов на визы у граждан России – консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске не будут рассматривать заявления с 27 июня.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте визового центра, пишет "Европейская правда".

В центре объяснили, что причиной являются "технические причины". Сроки возобновления выдачи виз не указаны.

Все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня.

На днях в МИДе России заявили, что Греция больше не является безопасным местом для отдыха граждан РФ, поскольку там фиксируют "случаи агрессии и дискриминации" в отношении россиян.

В апреле Греция была среди стран ЕС, решивших выслать российских дипломатов – 12 представителей российской дипмиссии.

Темы: ГрецияРосcиявизы
Главное сегодня

Лидеры Группы семи согласовали эмбарго на российское золото – СМИ

видеоБлокада Калининграда: Лукашенко говорит, что Литва объявила войну России

Путин заявил, что скоро передаст Беларуси "Искандеры", которые могут нести "ядерные" ракеты

Обсуждение в соцсетях отступления ВСУ с Северодонецка сорвало планы Генштаба – Минобороны

видео Патриарх Кирилл упал на богослужении: поскользнулся на святой воде

Нынешним ракетным ударом Кремль хочет втянуть Беларусь в войну – разведка

Все новости...
Греция
Греция обещает Украине от 20 до 30 бронемашин
В Греции критикуют Германию за схему поставок Украине БМП в обмен на немецкие Marder – СМИ
Турция вызвала посла Греции на фоне роста напряженности между странами
Последние новости
21:04
видео"Красиво и необходимо": спецназовцы показали, как уничтожают колонну врага
21:01
Лидеры Группы семи согласовали эмбарго на российское золото – СМИ
20:29
Россияне обстреляли Ровенщину: нанесены 2 ракетных удара
20:14
Депортированные Россией украинцы могут вернуться домой и без паспортов: "Главное дойти до границы"
20:05
Польша потребовала объяснений от России из-за снятия ее флагов
19:59
видеоЗеленская говорит, что не уезжала из Украины после начала войны
19:38
Оккупированный Северодонецк разрушен на 90% – Гайдай
19:32
Стрельба в Осло: в Норвегии объявили максимальный уровень террористической угрозы
19:27
Оккупантам не выплачивают обещанные "огромные бонусы" – сводка Генштаба
18:56
видеоБлокада Калининграда: Лукашенко говорит, что Литва объявила войну России
Все новости...