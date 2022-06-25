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КОВА налякала людей тижневою комендантською годиною. Вона не зміниться

Роман ПетренкоСубота, 25 червня 2022, 13:40
фото: КОВА

На сайті Київської військової адміністрації повідомили, що на території області запроваджується комендантська година з 23:00 26 червня до 5:00 03 липня. Пізніше написали, що це помилка і вона буде без змін.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Нагадуємо, комендантська година передбачає заборону перебувати на вулиці, відвідувати інші громадські місця, пересуватися населеними пунктами транспортом або пішки. Виняток – за наявності спеціальної перепустки встановленого зразка".

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба просить людей дотримуватися обмежень.

Пряма мова Кулеби: "Це необхідно заради безпеки людей. Наша мета – якнайшвидше повернути життя в усі куточки Київщини, зробити населені пункти придатними для масового повернення мешканців".

 

Оновлено: Пізніше заступник Кулеби Віталій Власюк написав, що це була описка - комендантська година працюватиме без змін: щодня з 23:00 до 05:00.

Пост у фейсбук відомство видалило без редагування.

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Теми: Київська областькомендантська годинавійна
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