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КОВА испугала людей недельным комендантским часом. Он не изменится

Роман ПетренкоСуббота, 25 июня 2022, 13:40
КОВА испугала людей недельным комендантским часом. Он не изменится

На территории Киевской области вводится комендантский час с 23:00 26 июня до 5:00 03 июля.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Напоминаем, комендантский час предусматривает запрет находиться на улице, посещать другие общественные места, передвигаться по населенным пунктам транспортом или пешком. Исключение – при наличии специального пропуска установленного образца".

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба просит людей соблюдать ограничения.

Прямая речь Кулебы: "Это необходимо для безопасности людей. Наша цель – как можно скорее вернуть жизнь во все уголки Киевщины, сделать населенные пункты пригодными для массового возвращения жителей".

 

Обновлено: Позже заместитель Кулебы Виталий Власюк написал, что это была описка – комендантский час будет работать без изменений: ежедневно с 23:00 до 05:00.

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Пост в Фейсбуке ведомство удалило без редактирования.

Темы: Киевская областькомендантский часвойна
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