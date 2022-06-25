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Україна підтримує Молдову на тлі погроз Москви - Кулеба

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 14:42

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про підтримку Молдови на тлі російських погроз на адресу сусідньої країни.

Про це Кулеба написав у суботу в своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви", - запевнив міністр.

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Він наголосив, що погрози іншим державам — це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі. 

Кулеба впевнений, що це лише свідчить про слабкість Росії.

У суботу заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати. Він пригрозив відрізати газ Молдові і шантажував "росіянами" у Придністров’ї.

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Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу напередодні заявив про наміри Молдови приєднатися до санкцій Євросоюзу проти РФ.

ЄС очікує, що держави-кандидати на вступ приєднуватимуться до її санкційних режимів. 

23 червня лідери ЄС на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Дивіться також: Молдова: від армії РФ до суперечок з Києвом. Відповіді на головні запитання про сусідню державу

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