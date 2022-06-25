Україна підтримує Молдову на тлі погроз Москви - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про підтримку Молдови на тлі російських погроз на адресу сусідньої країни.
Про це Кулеба написав у суботу в своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"Ми підтримуємо народ і уряд дружньої Молдови на тлі чергових погроз, які лунають з Москви", - запевнив міністр.
Він наголосив, що погрози іншим державам — це все, що залишилося Росії після десятиліть провальної політики, заснованої на агресії, примусі та неповазі.
Кулеба впевнений, що це лише свідчить про слабкість Росії.
У суботу заступник голови Радбезу РФ Дмітрій Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати. Він пригрозив відрізати газ Молдові і шантажував "росіянами" у Придністров’ї.
Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу напередодні заявив про наміри Молдови приєднатися до санкцій Євросоюзу проти РФ.
ЄС очікує, що держави-кандидати на вступ приєднуватимуться до її санкційних режимів.
23 червня лідери ЄС на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.
Дивіться також: Молдова: від армії РФ до суперечок з Києвом. Відповіді на головні запитання про сусідню державу