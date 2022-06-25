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Украина поддерживает Молдову на фоне угроз Москвы

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 14:42

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Молдовы на фоне российских угроз в адрес соседней страны.

Об этом Кулеба написал в субботу в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы поддерживаем народ и правительство дружественной Молдовы на фоне очередных угроз, звучащих из Москвы", - заверил министр.

Он подчеркнул, что угрозы другим государствам — все, что осталось у России после десятилетий провальной политики, основанной на агрессии, принуждении и неуважении.

Кулеба уверен, что это лишь свидетельствует о слабости России.

В субботу заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что ответные меры Кремля на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не заставят себя ждать. Он пригрозил отрезать газ Молдове и шантажировал "россиянами" в Приднестровье.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу накануне заявил о намерениях Молдовы присоединиться к санкциям Евросоюза против РФ.

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ЕС ожидает, что государства-кандидаты на вступление будут присоединяться к его санкционным режимам.

23 июня лидеры ЕС на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

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