Вогнепальне в голову: на Печерську виявили тіло чоловіка
Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка у Києві – загиблого з вогнепальним пораненням у голову виявили у квартирі на Печерську.
Джерело: поліція Києва
Дослівно поліція: "Тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії".
Деталі: Поліція отримала повідомлення від сусідів, що у квартирі тривалий час гучно працює телевізор, але на зауваження ніхто не реагує.
Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила у помешканні тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.
На даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.