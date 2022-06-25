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Вогнепальне в голову: на Печерську виявили тіло чоловіка

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 14:59
Вогнепальне в голову: на Печерську виявили тіло чоловіка
Фото поліції

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка у Києві – загиблого з вогнепальним пораненням у голову виявили у квартирі на Печерську.  

Джерело: поліція Києва

Дослівно поліція: "Тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії".

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Деталі: Поліція отримала повідомлення від сусідів, що у квартирі тривалий час гучно працює телевізор, але на зауваження ніхто не реагує.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила у помешканні тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.

 
фото поліції

На даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті.

ВІДЕО ДНЯ

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Теми: Київвбивство
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