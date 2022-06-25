Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вогнепальне в голову: на Печерську виявили тіло чоловіка

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 14:59
Фото поліції

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка у Києві – загиблого з вогнепальним пораненням у голову виявили у квартирі на Печерську.  

Джерело: поліція Києва

Дослівно поліція: "Тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії".

Деталі: Поліція отримала повідомлення від сусідів, що у квартирі тривалий час гучно працює телевізор, але на зауваження ніхто не реагує.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила у помешканні тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.

 
фото поліції

На даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київвбивство
Головне сьогодні

оновлено, ФОТОУ Києві пролунали вибухи

Маріуполь: Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили, зокрема унікальні

Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви

Шпигуни ЦРУ передають таємні дані в Києві, по країні діє мережа коммандос НАТО – NYT

Зеленський: 45 ракет доводять, що санкцій проти РФ недостатньо, як і зброї для України

Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України – ЗМІ

Усі новини...
Київ
Шахрай продавав волонтерам неякісні бронежилети – його затримали
Бургомістр Берліна пів години спілкувалась через відеозв’язок з фальшивим Віталієм Кличком
Нацполіція у Києві арештувала будівлю "Росатому" вартістю 60 млн грн
Останні новини
09:00
Учені знайшли есмінець ВМС США часів Другої світової на рекордній глибині
08:58
Розвідка Британії: захоплення Росією Сєвєродонецька - значний успіх, але це ще не увесь Донбас
08:31
фотоУ Києві ракета влучила у багатоповерхівку, під завалами є люди
08:23
Держсекретар США і глава МЗС Туреччини поговорили про НАТО, війну РФ і експорт зерна з України
08:09
Над Київщиною вранці збили ракету
07:55
Байден прибув до Німеччини, де відбудеться саміт G7
07:10
Зведення Генштабу: На сході росіяни кидають сили на оточення ЗСУ біля Лисичанська
06:48
По всій Україні пролунали повітряні тривоги
06:25
оновлено, ФОТОУ Києві пролунали вибухи
05:51
ОК "Південь": ЗСУ знищили два танки і склади з боєприпасами
Усі новини...