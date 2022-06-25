Вогнепальне в голову: на Печерську виявили тіло чоловіка

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства чоловіка у Києві – загиблого з вогнепальним пораненням у голову виявили у квартирі на Печерську.

Джерело: поліція Києва

Дослівно поліція: "Тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову було виявлено у одній із квартир на бульварі Дружби Народів. На місці події працюють поліцейські та проводять першочергові слідчі дії".

Деталі: Поліція отримала повідомлення від сусідів, що у квартирі тривалий час гучно працює телевізор, але на зауваження ніхто не реагує.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила у помешканні тіло невідомого із ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням в голову.

фото поліції

На даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.