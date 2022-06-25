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Огнестрельное в голову: на Печерске обнаружили тело мужчины

Ирина БалачукСуббота, 25 июня 2022, 14:59
Огнестрельное в голову: на Печерске обнаружили тело мужчины
Фото полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Киеве – погибшего с огнестрельным ранением в голову обнаружили в квартире на Печерске.

Источник: полиция Киева

Дословно полиция: "Тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову было обнаружено в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов. На месте происшествия работают полицейские и проводят первоочередные следственные действия".

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Детали: Полиция получила сообщение от соседей, что в квартире длительное время громко работает телевизор, но на замечания никто не реагирует.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в помещении тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову.

 
Фото полиции 

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.

ВИДЕО ДНЯ

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.

Темы: Киевубийство
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