Огнестрельное в голову: на Печерске обнаружили тело мужчины

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины в Киеве – погибшего с огнестрельным ранением в голову обнаружили в квартире на Печерске.

Источник: полиция Киева

Дословно полиция: "Тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову было обнаружено в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов. На месте происшествия работают полицейские и проводят первоочередные следственные действия".

Детали: Полиция получила сообщение от соседей, что в квартире длительное время громко работает телевизор, но на замечания никто не реагирует.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в помещении тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову.

Фото полиции

В настоящее время правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (умышленное убийство) УКУ.