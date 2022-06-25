Польща домагається розміщення на своїй території бригадної групи НАТО

Польща на саміті НАТО в Мадриді виступатиме за збільшення присутності Альянсу в країні на тлі російського вторгнення в Україну.

Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю polskatimes.pl, повідомляє "Європейська правда".

Блащак сказав, що майбутній саміт НАТО в Мадриді "матиме особливе значення, оскільки російська агресія проти України остаточно змінила глобальну систему безпеки".

За його словами, саміт НАТО у Варшаві у 2016 році призвів до створення в Польщі та регіоні батальйонних бойових груп за участю союзних сил. Зараз Польща виступає за прийняття рішень у Мадриді, які призвели б до подальшого збільшення їхнього потенціалу як елементу стримування та оборони східного флангу НАТО.

"Ми прагнемо більшої кількості військ і хочемо підвищити готовність союзних сил у разі загрози. Я підтверджую, що ми намагаємося розташувати бригадну групу в Польщі в рамках структур НАТО", – сказав віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі.

"Протягом кількох років ми приймаємо американських солдатів на польській землі, їхня кількість збільшується, і збереження цієї постійної присутності є одним із моїх пріоритетів", – додав віцепрем’єр-міністр.

НАТО проведе саміт у Мадриді 28-30 червня.

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До саміту Альянсу його члени мають узгодити нову модель оборони східного флангу, що викликане повномасштабним вторгненням Росії в Україну.