Польша добивается размещения на своей территории бригадной группы НАТО

Польша на саммите НАТО в Мадриде будет выступать за увеличение присутствия Североатлантического альянса в стране на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью polskatimes.pl, сообщает "Европейская правда".

Блащак сказал, что предстоящий саммит НАТО в Мадриде "будет иметь особое значение, поскольку российская агрессия против Украины окончательно изменила глобальную систему безопасности".

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По его словам, саммит НАТО в Варшаве в 2016 году привел к созданию в Польше и регионе батальонных боевых групп с участием союзных сил. Сейчас Польша выступает за принятие решений в Мадриде, которые привели бы к дальнейшему увеличению их потенциала как элемента сдерживания и обороны восточного фланга НАТО.

"Мы стремимся к большему количеству войск и хотим повысить готовность союзных сил в случае угрозы. Я подтверждаю, что мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО", – сказал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши.

"В течение нескольких лет мы принимаем американских солдат на польской земле, их количество увеличивается, и сохранение этого постоянного присутствия является одним из моих приоритетов", – добавил вице-премьер-министр.

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НАТО проведет саммит в Мадриде 28-30 июня.

До саммита Альянса его члены должны согласовать новую модель обороны восточного фланга, вызванную полномасштабным вторжением России в Украину.