Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша добивается размещения на своей территории бригадной группы НАТО

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 15:18

Польша на саммите НАТО в Мадриде будет выступать за увеличение присутствия Североатлантического альянса в стране на фоне российского вторжения в Украину.

Об этом рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью polskatimes.pl, сообщает "Европейская правда".

Блащак сказал, что предстоящий саммит НАТО в Мадриде "будет иметь особое значение, поскольку российская агрессия против Украины окончательно изменила глобальную систему безопасности".

Реклама:

По его словам, саммит НАТО в Варшаве в 2016 году привел к созданию в Польше и регионе батальонных боевых групп с участием союзных сил. Сейчас Польша выступает за принятие решений в Мадриде, которые привели бы к дальнейшему увеличению их потенциала как элемента сдерживания и обороны восточного фланга НАТО.

"Мы стремимся к большему количеству войск и хотим повысить готовность союзных сил в случае угрозы. Я подтверждаю, что мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО", – сказал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши.

"В течение нескольких лет мы принимаем американских солдат на польской земле, их количество увеличивается, и сохранение этого постоянного присутствия является одним из моих приоритетов", – добавил вице-премьер-министр.

ВИДЕО ДНЯ

НАТО проведет саммит в Мадриде 28-30 июня.

До саммита Альянса его члены должны согласовать новую модель обороны восточного фланга, вызванную полномасштабным вторжением России в Украину.

Темы: ПольшаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Польша
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Польша прокомментировала заявления Беларуси о нарушении границы
Беларусь обвинила польский вертолет в нарушении границы в нарушении границы
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: