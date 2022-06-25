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На АЗС Угорщини ввели обмеження на продаж пального

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 16:21

Водіїв легкових автомобілів в Угорщині з п’ятниці обмежили купівлею 50 літрів палива на день на заправних станціях, що належать угорській MOL та австрійській OMV.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

До цього кроку мережі АЗС вдалися вдалися, щоб запобігти збоям, спричиненим встановленою урядом межею цін.

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Мережа MOL удвічі скоротила попередній ліміт на заправку паливом. OMV заявила, що її обмеження в 50 літрів застосовується лише до палива, яке продається за пільговою ціною, запровадженою урядом з листопада.

MOL, яка володіє найбільшою мережею заправних станцій у країні, закликала до поетапного скасування цінової стелі, яка встановила роздрібну ціну як на бензин із октановим числом 95, так і на дизельне паливо на рівні 480 форинтів (1,27 долара США) за літр.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана ввів цінове обмеження до жовтня, щоб захистити споживачів від інфляції.

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Уряд також ввів обмеження для автомобілів із неугорськими номерними знаками, що спровокувало конфлікт із Європейським Союзом.

"Ми ввели цей ліміт (на заправку)… щоб мати можливість гарантувати безпеку постачання", - заявила агентству прессекретар MOL Пірошка Бакош.

Вона додала, що покупці, які заповнюють каністри паливом, більше не мають права на купувати його за пільговою ціною.

OMV, яка має майже 200 заправних станцій в Угорщині, також заявила, що стягуватиме ринкову ціну за паливо, що продається для каністр.

Голова і головний виконавчий директор MOL Жолт Гернаді заявив у квітні, що збереження граничної ціни, яка зараз набагато нижча від поточних ринкових цін, може призвести до дефіциту пропозиції.

Теми: бензинУгорщина
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