Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На АЗС Венгрии ввели ограничения на продажу топлива

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 16:21

Водителей легковых автомобилей в Венгрии с пятницы ограничили покупкой 50 литров топлива в день на заправочных станциях, принадлежащих венгерской MOL и австрийской OMV.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

К этому шагу сети АЗС прибегли, чтобы предотвратить сбои, вызванные установленным правительством пределом цен.

Сеть MOL вдвое сократила предварительный лимит на заправку топливом. OMV заявила, что ее ограничение в 50 литров применяется только к топливу, которое продается по льготной цене, введенной правительством с ноября.

MOL, владеющая крупнейшей сетью заправочных станций в стране, призвала к поэтапной отмене ценового потолка, установившей розничную цену как на бензин с октановым числом 95, так и на дизельное топливо на уровне 480 форинтов (1,27 доллара США) за литр.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана ввело ценовое ограничение до октября, чтобы защитить потребителей от инфляции.

Правительство также ввело ограничения для автомобилей с невенгерскими номерными знаками, что спровоцировало конфликт с Европейским Союзом.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы ввели этот лимит (на заправку)… чтобы иметь возможность обеспечить безопасность поставки", - заявила агентству пресс-секретарь MOL Пирошка Бакош.

Она добавила, что покупатели, заполняющие канистры топливом, больше не имеют права покупать его по льготной цене.

OMV, имеющая почти 200 заправочных станций в Венгрии, также заявила, что будет взимать рыночную цену за топливо, продаваемое для канистр.

Глава и главный исполнительный директор MOL Жолт Гернади заявил в апреле, что сохранение предельной цены, которая сейчас намного ниже текущих рыночных цен, может привести к дефициту предложения.

Темы: бензинВенгрия
Главное сегодня

обновлено, ФОТОВ Киеве прогремели взрывы

Мариуполь: Оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы, в частности уникальные

Песков отрицает, что Путин приехал в Кремль для экстренного заявления

Шпионы ЦРУ передают тайные данные в Киеве, по стране действует сеть коммандос НАТО – NYT

Зеленский: 45 ракет доказывают, что санкций против РФ недостаточно, как и оружия для Украины

Конгресс США хочет признать геноцидом войну России против Украины – СМИ

Все новости...
бензин
WSJ: У Байдена хотят приостановить налог на горючее
После рекордного роста цены на бензин в США несколько сократились
Закарпатские компании не будут поставлять горючее в регионы, пока не преодолеют дефицит в области
Последние новости
10:11
В ВОЗ решили пока не приравнивать вспышку оспы обезьян к ситуации с COVID-19
10:01
В Николаеве были взрывы, в Херсонской области колаборанты усилили охрану – главы ОВА
09:40
В Германии начинается саммит G7
09:24
Беспилотник россиян, наводивший артиллерию, был сбит на Николаевщине
09:18
"Последняя крепость Луганщины": россияне сосредоточились на Лисичанске
09:00
Ученые обнаружили эсминец ВМС США времен Второй мировой на рекордной глубине
08:58
Разведка Британии: захват Россией Северодонецка – значительный успех, но это не весь Донбасс
08:31
фотоВ Киеве ракета попала в многоэтажку, под завалами есть люди
08:23
Госсекретарь США и глава МИД Турции поговорили о НАТО, войне РФ и экспорте зерна из Украины
08:09
Над Киевской областью сбили ракету
Все новости...