На АЗС Венгрии ввели ограничения на продажу топлива

Водителей легковых автомобилей в Венгрии с пятницы ограничили покупкой 50 литров топлива в день на заправочных станциях, принадлежащих венгерской MOL и австрийской OMV.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

К этому шагу сети АЗС прибегли, чтобы предотвратить сбои, вызванные установленным правительством пределом цен.

Сеть MOL вдвое сократила предварительный лимит на заправку топливом. OMV заявила, что ее ограничение в 50 литров применяется только к топливу, которое продается по льготной цене, введенной правительством с ноября.

MOL, владеющая крупнейшей сетью заправочных станций в стране, призвала к поэтапной отмене ценового потолка, установившей розничную цену как на бензин с октановым числом 95, так и на дизельное топливо на уровне 480 форинтов (1,27 доллара США) за литр.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана ввело ценовое ограничение до октября, чтобы защитить потребителей от инфляции.

Правительство также ввело ограничения для автомобилей с невенгерскими номерными знаками, что спровоцировало конфликт с Европейским Союзом.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы ввели этот лимит (на заправку)… чтобы иметь возможность обеспечить безопасность поставки", - заявила агентству пресс-секретарь MOL Пирошка Бакош.

Она добавила, что покупатели, заполняющие канистры топливом, больше не имеют права покупать его по льготной цене.

OMV, имеющая почти 200 заправочных станций в Венгрии, также заявила, что будет взимать рыночную цену за топливо, продаваемое для канистр.

Глава и главный исполнительный директор MOL Жолт Гернади заявил в апреле, что сохранение предельной цены, которая сейчас намного ниже текущих рыночных цен, может привести к дефициту предложения.