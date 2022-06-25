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Президент Литви про калінінградський транзит: жодних поступок Росії

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 17:12

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що уряд країни має негайно розпочати консультації з Європейською комісією щодо реалізації санкцій щодо калінінградського транзиту.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, повернувшись з Брюсселя, повідомляє "Європейська правда".

"Уряд має негайно розпочати консультації з Єврокомісією, щоб запроваджені санкції не завдали шкоди ні інтересам Литви, ні міжнародним угодам. Тільки спільними зусиллями ми досягнемо того, щоб санкції щодо країни-агресора були болючими", - зазначив Науседа.

Він підкреслив, що у четвер обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і зазначив, що Литва не піде на поступки Росії.

"Зрозуміло, що Литва повинна і буде застосовувати санкції ЄС. Литва повинна і зберігатиме контроль над товарами, що провозяться через її територію, і про жодні "коридори" не може бути й мови, як не може бути й мови про поступки Росії у відповідь на погрози Кремля", - зазначав Науседа. 

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС.

Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.

ВІДЕО ДНЯ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит до Калінінграда.

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс повідомив, що цього тижня у Брюсселі відбулися важливі дискусії щодо калінінградського транзиту, і, за його словами, є ризик поступок Росії.

Читайте також: Транзитний фронт Путіна: як Литва створила РФ проблеми та які наслідки це може мати

Теми: ЛитваРосія
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