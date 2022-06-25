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Президент Литвы о калининградском транзите: никаких уступок России

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 17:12

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что правительство страны должно немедленно начать консультации с Европейской комиссией по реализации санкций по калининградскому транзиту.

Об этом он написал на своей Facebook-странице, вернувшись из Брюсселя, сообщает "Европейская правда".

"Правительство должно немедленно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы введенные санкции не нанесли вред ни интересам Литвы, ни международным соглашениям. Только совместными усилиями мы достигнем того, чтобы санкции в отношении страны-агрессора были болезненными", - отметил Науседа.

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Он подчеркнул, что в четверг обсудил вопрос транзита с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и отметил, что Литва не пойдет на уступки России.

"Понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и будет сохранять контроль над товарами, провозимыми через ее территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", - отметил Науседа.

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС.

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Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по санкциям, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.

Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что на этой неделе в Брюсселе состоялись важные дискуссии по калининградскому транзиту, и, по его словам, есть риск уступок России.

Темы: ЛитваРосcия
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