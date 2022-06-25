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Росіяни "допомагають" собі отримати легке поранення, щоб покинути Херсонщину – ОК "Південь"

Мазуренко Альона Субота, 25 червня 2022, 17:49
фото: з ФБ ОК Південь

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти риють неглибокі ями у землі, щоб отримати легке поранення і виїхати із Херсонщини, де наспупають українські захисники.  

Джерело: ОК "Південь" 

Дослівно: "Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони.

Вони риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення.

Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими".

Деталі: Відзначається, що ситуація на лінії фронту "стабільно напружена", але під контролем сил оборони.

Російські окупанти втрачають позиції і не знаходить мотивації для ведення наступальних дій.

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При цьому по Миколаєву та передмістю зранку 25 червня ворог випустив 9 ракет типу "Онікс" з берегового комплексу "Бастіон", розташованого в тимчасово окупованому Криму. –

Повідомляється, що окупанти знову атаковали портову інфраструктуру, житлові квартали та зони відпочинку мирних містян. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Крім того, на Зміїному триває військова операція.

Корабельне угруповання ворожого флоту захитане кількаденним штормом тримається на безпечній для себе відстані.

Для українців зберігається загроза ракетних ударів 16 "Калібрами" з моря, стратегічною авіацією - з неба, береговими ракетними комплексами з окупованого суходолу.

Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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