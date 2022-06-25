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Россияне "помогают" себе получить легкое ранение, чтобы покинуть Херсонщину – ОК "Юг"

Мазуренко Алена Суббота, 25 июня 2022, 17:49
фото: из ФБ ОК Юг

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты роют неглубокие ямы в земле, чтобы получить легкое ранение и выехать из Херсонщины, где наступают украинские защитники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Деморализованное войско выискивает способы обоснованного возвращения домой. Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны.

Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения.

Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные отсутствием перспектив, кафиры пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными".

Детали: Отмечается, что ситуация на линии фронта "стабильно напряженная", но под контролем сил обороны.

Российские оккупанты теряют позиции и не находят мотивации для ведения наступательных действий.

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При этом по Николаеву и пригороду утром 25 июня враг выпустил 9 ракет типа "Оникс" из берегового комплекса "Бастион", расположенного во временно оккупированном Крыму.

Сообщается, что оккупанты снова атаковали портовую инфраструктуру, жилые кварталы и зоны отдыха мирных горожан. Масштабы разрушений и информация о пострадавших в настоящее время уточняется.

Кроме того, на Змеином идет военная операция.

Корабельная группировка вражеского флота пошатнутая многодневным штормом держится на безопасном для себя расстоянии.

Для украинцев сохраняется угроза ракетных ударов 16 "Калибрамы" с моря, стратегической авиацией - с неба, береговыми ракетными комплексами из оккупированной суши.

Темы: Херсонская областьвойнаоккупация
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