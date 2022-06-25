Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Україні вирішувати, що прийнятно за столом переговорів - Столтенберг

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 17:59

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що війна Росії проти України є агресивною, і українці повинні самі вирішувати, що для них прийнятно у переговорах з РФ.

Про це Столтенберг заявив у інтерв’ю El Pais, пише "Європейська правда".

Генсек Альянсу коментував побоювання президента Франції Еммануеля Макрона "принизити Росіїю".

"Те, що я бачу, - це необхідність захищати та підтримувати Україну, і українці самі вирішують, що вони готові прийняти чи ні за столом переговорів. Тому що немає жодних сумнівів у тому, що це агресивна війна, в якій обидві сторони не рівні. Є агресор та країна, яка обороняється. А право на самооборону закріплено у статуті ООН", - зауважив Єнс Столтенберг.

Він підкреслив, що війна завершиться за столом переговорів, і Україну слід підтримувати, щоб забезпечити їй максимально сильну позицію та допомогти залишатися суверенною та незалежною державою.

Столтенберг також закликав не сприймати мир у Європі як належне.

"Приймати мир як належне завжди ризиковано. З цієї причини НАТО має залишатися гнучкою та готовою до всіх видів загроз. Ми вже бачили, що коли мир сприймається як щось само собою зрозуміле, це може закінчитися війною", - додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше попередив, що країни G7 та союзники по НАТО не повинні заохочувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру у той час, як жорстока війна Росії затягується.

Теми: НАТОУкраїнаРосіявійна
Головне сьогодні

Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви

Шпигуни ЦРУ передають таємні дані в Києві, по країні діє мережа коммандос НАТО – NYT

Зеленський: 45 ракет доводять, що санкцій проти РФ недостатньо, як і зброї для України

Конгрес США хоче визнати геноцидом війну Росії проти України – ЗМІ

Лідери Групи семи погодили ембарґо на російське золото – ЗМІ

відеоБлокада Калінінграда: Лукашенко каже, що Литва оголосила війну Росії

Усі новини...
НАТО
Польща домагається розміщення на своїй території бригадної групи НАТО
Президент Литви: НАТО потрібна більша присутність у Балтії через загрозу Росії з Білорусі
Лавров порівняв ЄС та НАТО з гітлерівською Німеччиною
Останні новини
03:25
Джонсон на самітах G7 та НАТО вимагатиме від Франції та Німеччині дати більше зброї Україні
02:38
Миколаївщина, Херсонщина: Росіяни викрадають родичів українських військових
02:00
Маріуполь: Окупанти спалили всі книжки з бібліотеки храму Петра Могили, зокрема унікальні
01:30
ВООЗ: Спалах мавпячої віспи не є міжнародною надзвичайною ситуацією
00:42
Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви
00:26
Британія робить усе можливе, щоб звільнити своїх громадян з полону РФ – посол
23:44
Шпигуни ЦРУ передають таємні дані в Києві, по країні діє мережа коммандос НАТО – NYT
22:55
Зеленський: 45 ракет доводять, що санкцій проти РФ недостатньо, як і зброї для України
22:48
ВІДЕОЗа 4 місяці війни більше 20 тисяч українців отримали нагороди – Зеленський
22:41
За добу окупанти вбили ще 3 цивільних на Донеччині
Усі новини...