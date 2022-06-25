Україні вирішувати, що прийнятно за столом переговорів - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що війна Росії проти України є агресивною, і українці повинні самі вирішувати, що для них прийнятно у переговорах з РФ.

Про це Столтенберг заявив у інтерв’ю El Pais, пише "Європейська правда".

Генсек Альянсу коментував побоювання президента Франції Еммануеля Макрона "принизити Росіїю".

"Те, що я бачу, - це необхідність захищати та підтримувати Україну, і українці самі вирішують, що вони готові прийняти чи ні за столом переговорів. Тому що немає жодних сумнівів у тому, що це агресивна війна, в якій обидві сторони не рівні. Є агресор та країна, яка обороняється. А право на самооборону закріплено у статуті ООН", - зауважив Єнс Столтенберг.

Він підкреслив, що війна завершиться за столом переговорів, і Україну слід підтримувати, щоб забезпечити їй максимально сильну позицію та допомогти залишатися суверенною та незалежною державою.

Столтенберг також закликав не сприймати мир у Європі як належне.

"Приймати мир як належне завжди ризиковано. З цієї причини НАТО має залишатися гнучкою та готовою до всіх видів загроз. Ми вже бачили, що коли мир сприймається як щось само собою зрозуміле, це може закінчитися війною", - додав він.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон раніше попередив, що країни G7 та союзники по НАТО не повинні заохочувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру у той час, як жорстока війна Росії затягується.