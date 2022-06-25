Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украине решать, что приемлемо за столом переговоров – Столтенберг

"Европейская правда"Суббота, 25 июня 2022, 17:59

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что война России против Украины агрессивна, и украинцы должны сами решать, что для них приемлемо в переговорах с РФ.

Об этом Столтенберг заявил в интервью El Pais, пишет "Европейская правда".

Генсек Альянса комментировал опасения президента Франции Эммануэля Макрона об "унижении России".

"То, что я вижу - это необходимость защищать и поддерживать Украину, и украинцы сами решают, что они готовы принять или нет за столом переговоров. Потому что нет никаких сомнений в том, что это агрессивная война, в которой обе стороны не равны. Есть агрессор и обороняющаяся страна. А право на самооборону закреплено в уставе ООН", - отметил Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что война завершится за столом переговоров, и Украину нужно поддерживать, чтобы обеспечить ей максимально сильную позицию и помочь оставаться суверенным и независимым государством.

Столтенберг также призвал не воспринимать мир в Европе как должное.

"Принимать мир как должное всегда рискованно. По этой причине НАТО должна оставаться гибкой и готовой ко всем видам угроз. Мы уже видели, что когда мир воспринимается как само собой разумеющееся, это может закончиться войной", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее предупредил, что страны G7 и союзники по НАТО не должны поощрять Украину соглашаться на невыгодные условия мира, в то время как жестокая война России затягивается.

Темы: НАТОУкраинаРосcиявойна
Главное сегодня

Сводка Генштаба: На востоке россияне бросают силы на окружение ВСУ возле Лисичанска

Мариуполь: Оккупанты сожгли все книги из библиотеки храма Петра Могилы, в частности уникальные

Песков отрицает, что Путин приехал в Кремль для экстренного заявления

Шпионы ЦРУ передают тайные данные в Киеве, по стране действует сеть коммандос НАТО – NYT

Зеленский: 45 ракет доказывают, что санкций против РФ недостаточно, как и оружия для Украины

Конгресс США хочет признать геноцидом войну России против Украины – СМИ

Все новости...
НАТО
Польша добивается размещения на своей территории бригадной группы НАТО
Президент Литвы: НАТО нужно большее присутствие в Балтии из-за угрозы России из Беларуси
Лавров сравнил ЕС и НАТО с гитлеровской Германией
Последние новости
08:09
Над Киевской областью сбили ракету
07:55
Байден прибыл в Германию, где пройдет саммит G7
07:10
Сводка Генштаба: На востоке россияне бросают силы на окружение ВСУ возле Лисичанска
06:48
По всей Украине раздались воздушные тревоги
06:25
обновлено, ФОТОВ Киеве взрывы
05:51
ОК "Юг": ВСУ уничтожили два танка и склады с боеприпасами
05:14
Буданов: Результаты контрнаступления на Херсонщине следует ожидать в августе
04:15
ISW: Военное руководство Украины стремится централизованно координировать партизан
03:25
Джонсон на саммитах G7 и НАТО потребует от Франции и Германии дать больше оружия Украине
02:38
Николаевщина, Херсонщина: Россияне похищают родственников украинских военных
Все новости...