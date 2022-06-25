Украине решать, что приемлемо за столом переговоров – Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что война России против Украины агрессивна, и украинцы должны сами решать, что для них приемлемо в переговорах с РФ.

Об этом Столтенберг заявил в интервью El Pais, пишет "Европейская правда".

Генсек Альянса комментировал опасения президента Франции Эммануэля Макрона об "унижении России".

"То, что я вижу - это необходимость защищать и поддерживать Украину, и украинцы сами решают, что они готовы принять или нет за столом переговоров. Потому что нет никаких сомнений в том, что это агрессивная война, в которой обе стороны не равны. Есть агрессор и обороняющаяся страна. А право на самооборону закреплено в уставе ООН", - отметил Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что война завершится за столом переговоров, и Украину нужно поддерживать, чтобы обеспечить ей максимально сильную позицию и помочь оставаться суверенным и независимым государством.

Столтенберг также призвал не воспринимать мир в Европе как должное.

"Принимать мир как должное всегда рискованно. По этой причине НАТО должна оставаться гибкой и готовой ко всем видам угроз. Мы уже видели, что когда мир воспринимается как само собой разумеющееся, это может закончиться войной", - добавил он.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее предупредил, что страны G7 и союзники по НАТО не должны поощрять Украину соглашаться на невыгодные условия мира, в то время как жестокая война России затягивается.