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Польща зажадала пояснень від Росії через зняття її прапорів

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 20:05
Польща зажадала пояснень від Росії через зняття її прапорів
російський і польський прапори в меморіалі "катинь" у смоленській області 2013 року. фото: getty images

Віцеміністр закордонних справ Польщі Марцін Пшидач повідомив, що польський консул у Смоленську звернувся до російської влади з вимогою пояснень після того, як з меморіалу в Катині у Смоленській області було знято прапор Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило "Польське радіо".

"Польський консул у Смоленську подався на кладовище в Катині і підтвердив факт зняття польського прапора з цього меморіалу. Також він звернувся до російської влади, яка управляє цим місцем, вимагаючи пояснень і вказуючи, що такі дії абсолютно неприйнятні для польської сторони, і заодно свідчать про відсутність цивілізаційного підходу до питання пам’яті про вбитих осіб. Відповідна шана повинна бути цивілізаційним стандартом", – сказав політик.

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Російська адміністрація також зняла прапор з меморіалу в Мєдному у Тверській області.

Рішення про зняття польських прапорів ухвалило міністерство культури Росії.

Директорка Музею сучасної Росії Іріна Вєліканова в інтерв’ю одному із російських порталів заявила, що польські прапори зняли через політичну ситуацію. 

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"Прапори Росії та Польщі були символом дружби між нашими народами. Польща зайняла відкриту ворожу позицію щодо Російської Федерації. За таких умов наявність державної символіки Республіки Польща на меморіальних майданчиках є недоречною", – сказала вона.

До кінця 1980-х років комуністична влада звинувачувала в катинському злочині гітлерівську Німеччину. 

Радянська влада дозволила створити в Катині та Мєдному меморіали та Музей пам’яті про жертви комуністичних злочинів після того, як Михаїл Горбачов оприлюднив документи стосовно рішення політбюро комуністичної партії про ліквідацію польських військовополонених.

Створеними меморіалами управляє Музей сучасної Росії.

Теми: ПольщаРосіяскандалдипломатичні відносини
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