Польша потребовала объяснений от России из-за снятия ее флагов

польский и российский флаги в мемориале "катынь" в смоленской области, 2013 год. фото: getty images

Вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач сообщил, что польский консул в Смоленске обратился к российским властям с требованием объяснений после того, как с мемориала в Катыни в Смоленской области был снят флаг Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило "Польское радио".

"Польский консул в Смоленске направился на кладбище в Катыни и подтвердил факт снятия польского флага с этого мемориала. Также он обратился к российским властям, которые управляют этим местом, требуя объяснений и указывая, что такие действия совершенно неприемлемы для польской стороны, и заодно свидетельствуют об отсутствие цивилизационного подхода к вопросу памяти об убитых лицах. Соответствующее уважение должно быть цивилизационным стандартом", – сказал политик.

Российская администрация также сняла флаг с мемориала в Медном Тверской области.

Решение о снятии польских флагов приняло министерство культуры России.

Директор Музея современной России Ирина Великанова в интервью одному из российских порталов заявила, что польские флаги сняли из-за политической ситуации.

"Флаги России и Польши были символом дружбы между нашими народами. Польша заняла открытую враждебную позицию в отношении Российской Федерации. В таких условиях наличие государственной символики Республики Польша на мемориальных площадках неуместно", – сказала она.

ВИДЕО ДНЯ

К концу 1980-х годов коммунистические власти обвиняли в катынском преступлении гитлеровскую Германию.

Советские власти разрешили создать в Катыни и Медном мемориалы и Музей памяти о жертвах коммунистических преступлений после того, как Михаил Горбачев обнародовал документы по решению политбюро коммунистической партии о ликвидации польских военнопленных.

Созданными мемориалами управляет Музей современной России.