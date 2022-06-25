"Красиво і необхідно": спецпризначенці показали, як нищать колону ворога
Субота, 25 червня 2022, 21:04
Розвідники сил спецоперацій України показали, як знищили ворожу колону росіян в Донецькій області.
Джерело: командування Сил спецоперацій ЗСУ
Дослівно: "По-перше, це - красиво. Але, насамперед - необхідно.
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Не секрет, що артилерія противника має перевагу над нашою. Відтак, вона завжди є пріоритетною ціллю українських воїнів. І особливо, коли мова йде про системи великого калібру.
Розвідники ССО України на Донеччині виявили колону ворога, що налічувала 6 РСЗВ "Ураган", транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП".
Деталі: Відзначається, що воїни ССО вдало навели артилерію і корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття.
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