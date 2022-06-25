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"Красиво и необходимо": спецназовцы показали, как уничтожают колонну врага

Мазуренко Алена Суббота, 25 июня 2022, 21:04
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Разведчики сил спецопераций Украины показали, как уничтожили вражескую колонну россиян в Донецкой области.

Источник: командование Сил спецопераций ВСУ

Дословно: "Во-первых, это – красиво. Но, прежде всего – необходимо.

Не секрет, что артиллерия противника имеет преимущество над нашей. Следовательно, она всегда является приоритетной целью украинских воинов. И особенно, когда речь идет о системах большого калибра.

Разведчики ССО Украины в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую 6 РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП".

Детали: Отмечается, что воины ССО удачно скоординировали артиллерию и корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски.

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Темы: Донецкая областьвойнаВооруженные силы
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