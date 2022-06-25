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За добу окупанти вбили ще 3 цивільних на Донеччині

Мазуренко Альона Субота, 25 червня 2022, 22:41
фото: Кириленко у TG

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів у суботу загинуло 3 мирних мешканців, ще 2 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 25 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті, Нью-Йорку та Первомайському. Ще 2 людини дістали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвбивствоокупаціявійна
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