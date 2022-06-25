За сутки оккупанты убили еще 3 гражданских в Донецкой области

В Донецкой области в результате российских обстрелов в субботу погибли 3 мирных жителя, еще 2 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 25 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще 2 человека получили ранения".

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Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.