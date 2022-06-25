За сутки оккупанты убили еще 3 гражданских в Донецкой области
Суббота, 25 июня 2022, 22:41
В Донецкой области в результате российских обстрелов в субботу погибли 3 мирных жителя, еще 2 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 25 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще 2 человека получили ранения".
Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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