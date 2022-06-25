Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки оккупанты убили еще 3 гражданских в Донецкой области

Мазуренко Алена Суббота, 25 июня 2022, 22:41
фото: Кириленко у TG

В Донецкой области в результате российских обстрелов в субботу погибли 3 мирных жителя, еще 2 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 25 июня россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте, Нью-Йорке и Первомайском. Еще 2 человека получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьубийствооккупациявойна
Главное сегодня

видеоРакета пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС – "Энергоатом"

Великобритания выступит гарантом по кредиту Украине на 525 миллионов долларов

Враг стягивает силы в Славянск, ВСУ готовы – глава ОВА

фото, видеоРакеты в Киеве повредили не только 9-этажку, но и детсад

Зеленский дал зеленый свет для подписания "транспортного безвиза" с ЕС

фото, видеоРакетный удар по Киеву: есть погибший

Все новости...
Донецкая область
"Красиво и необходимо": спецназовцы показали, как уничтожают колонну врага
Донетчина: от обстрелов РФ погибли еще 5 мирных жителей, 4 ранены
Россияне обстреляли Константиновку в Донецкой области, есть погибший и раненые
Последние новости
16:10
Марионетки Кремля заявляют, что 70 бойцов с северодонецкого "Азота" в плену
16:06
Джонсон хочет пригласить Зеленского в Великобританию
15:57
Россияне обстреляли Днепропетровщину из "Градов" – двое раненых
15:28
"Варварство", "сознательная эскалация" и "сигнал лидерам G7": западные политики об обстрелах Киева
15:22
Bloomberg: Россия может вот-вот попасть в дефолт
15:18
Врачи рассказали о состоянии 7-летней девочки, пострадавшей во время обстрелов Киева
14:55
Россияне в Энергодаре похищают людей ради денег, такса 50 тысяч – мэр
14:50
Джонсон и Макрон обсудили дальнейшую поддержку Украины и шанс на перелом в войне
14:39
От российских ракет под Черкассами погиб человек, еще 5 человек травмированы
14:30
"Нужно больше санкций и больше оружия": Кулеба к лидерам G7 после ракетных ударов по Киеву
Все новости...