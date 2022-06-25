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За 4 місяці війни більше 20 тисяч українців отримали нагороди – Зеленський

Денис КарловськийСубота, 25 червня 2022, 22:48
За 4 місяці війни більше 20 тисяч українців отримали нагороди – Зеленський
фото ілюстративне: офіс президента

Президент Володимир Зеленський зазначив, що протягом 4 місяців повномасштабної війни Росії проти України більше 20 тисяч українських захисників отримали нагороди за свій подвиг у спротиві російським окупантам.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "За чотири місяці війни більше 20 тисяч українських воїнів відзначено державними нагородами. Точніше 20 463.

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Це Збройні сили, це Нацгвардія, прикордонники, це наші рятувальники, поліцейські, розвідка, Служба безпеки і наші медики.

Управління державної охорони, Держспецзв’язку, спецпризначенці, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, співробітники Служби судової охорони.

156 воїнів отримали звання Героя України.

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Ось такий масштаб хоробрості! Ось такий рівень спротиву! І якщо лише тих, чий подвиг уже відзначено нагородами, більше 20 тисяч, то на які ракети взагалі хтось там у Росії може сподіватися? Яка артилерія, які міни можуть допомогти окупантам, якщо їм протистоїть масовий і народний опір.

Тому всі наші міста – Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ – ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Мелітополь, про Бердянськ, Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України, які тимчасово окуповані – будуть тільки українськими. Будуть завдяки нашим Героям. Завдяки кожному й кожній, хто не втомлюється, хто не піддається емоційним зривам. Хто бореться і хто знає: Перемога попереду, Перемога – наша і тільки наша!"

Теми: ЗеленськийнагородиЗбройні сили
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