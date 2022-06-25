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За 4 місяці війни більше 20 тисяч українців отримали нагороди – Зеленський

Денис КарловськийСубота, 25 червня 2022, 22:48
фото ілюстративне: офіс президента

Президент Володимир Зеленський зазначив, що протягом 4 місяців повномасштабної війни Росії проти України більше 20 тисяч українських захисників отримали нагороди за свій подвиг у спротиві російським окупантам.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "За чотири місяці війни більше 20 тисяч українських воїнів відзначено державними нагородами. Точніше 20 463.

Це Збройні сили, це Нацгвардія, прикордонники, це наші рятувальники, поліцейські, розвідка, Служба безпеки і наші медики.

Управління державної охорони, Держспецзв’язку, спецпризначенці, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, співробітники Служби судової охорони.

156 воїнів отримали звання Героя України.

Ось такий масштаб хоробрості! Ось такий рівень спротиву! І якщо лише тих, чий подвиг уже відзначено нагородами, більше 20 тисяч, то на які ракети взагалі хтось там у Росії може сподіватися? Яка артилерія, які міни можуть допомогти окупантам, якщо їм протистоїть масовий і народний опір.

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Тому всі наші міста – Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ – ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсона. Жодного дня не забували про Мелітополь, про Бердянськ, Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України, які тимчасово окуповані – будуть тільки українськими. Будуть завдяки нашим Героям. Завдяки кожному й кожній, хто не втомлюється, хто не піддається емоційним зривам. Хто бореться і хто знає: Перемога попереду, Перемога – наша і тільки наша!"

Теми: ЗеленськийнагородиЗбройні сили
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