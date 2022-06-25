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За 4 месяца войны более 20 тысяч украинцев получили награды – Зеленский

Денис КарловскийСуббота, 25 июня 2022, 22:48

Президент Владимир Зеленский отметил, что за 4 месяца полномасштабной войны России против Украины более 20 тысяч украинских защитников получили награды за свой подвиг в сопротивлении российским оккупантам.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "За четыре месяца войны более 20 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами. Точнее 20 463".

Это Вооруженные силы, Нацгвардия, пограничники, это наши спасатели, полицейские, разведка, Служба безопасности и наши медики.

Управление государственной охраны, Госспецсвязи, спецназовцы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований, сотрудники Службы судебной охраны.

156 воинов получили звание Героя Украины.

Вот такой масштаб храбрости! Вот такой уровень сопротивления! И если только тех, чей подвиг уже отмечен наградами, больше 20 тысяч, то на какие ракеты вообще кто-нибудь в России может надеяться? Какая артиллерия, какие мины могут помочь оккупантам, если им противостоит массовое и народное сопротивление.

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Поэтому все наши города – Северодонецк, Донецк, Луганск – мы все вернем. Еженедельно мы идем в Херсон. Ни дня не забывали о Мелитополе, Бердянск, Энергодар и Мариуполь. Все другие города Украины, которые временно оккупированы, будут только украинскими. Будут благодаря нашим Героям. Благодаря каждому и каждому, кто не устает, кто не поддается эмоциональным срывам. Кто борется и кто знает: Победа впереди, Победа наша и только наша!"

Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силы
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