За 4 месяца войны более 20 тысяч украинцев получили награды – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что за 4 месяца полномасштабной войны России против Украины более 20 тысяч украинских защитников получили награды за свой подвиг в сопротивлении российским оккупантам.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "За четыре месяца войны более 20 тысяч украинских воинов отмечены государственными наградами. Точнее 20 463".

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Это Вооруженные силы, Нацгвардия, пограничники, это наши спасатели, полицейские, разведка, Служба безопасности и наши медики.

Управление государственной охраны, Госспецсвязи, спецназовцы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований, сотрудники Службы судебной охраны.

156 воинов получили звание Героя Украины.

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Вот такой масштаб храбрости! Вот такой уровень сопротивления! И если только тех, чей подвиг уже отмечен наградами, больше 20 тысяч, то на какие ракеты вообще кто-нибудь в России может надеяться? Какая артиллерия, какие мины могут помочь оккупантам, если им противостоит массовое и народное сопротивление.

Поэтому все наши города – Северодонецк, Донецк, Луганск – мы все вернем. Еженедельно мы идем в Херсон. Ни дня не забывали о Мелитополе, Бердянск, Энергодар и Мариуполь. Все другие города Украины, которые временно оккупированы, будут только украинскими. Будут благодаря нашим Героям. Благодаря каждому и каждому, кто не устает, кто не поддается эмоциональным срывам. Кто борется и кто знает: Победа впереди, Победа наша и только наша!"