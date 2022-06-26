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ВООЗ: Спалах мавпячої віспи не є міжнародною надзвичайною ситуацією

Анастасія КалатурНеділя, 26 червня 2022, 01:30
ВООЗ: Спалах мавпячої віспи не є міжнародною надзвичайною ситуацією
ФОТО: GETTY

ВООЗ не оголошує спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Джерело: CNN  з посиланням на  результати  засідання комітету з надзвичайних ситуацій,  генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус

Дослівно: "Наразі подія не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, що є найвищим рівнем попередження, який ВООЗ може видати".

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Деталі: Водночас зазначається, що  скликання комітету саме собою відображає занепокоєння з приводу поширення мавпячої віспи у світі.

Тедрос Аданом Гебреєсус закликав до посилення спостереження за мавпячою віспою.

ВООЗ визначає надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення, або PHEIC, як "надзвичайну подію", яка є "ризиком для громадської охорони здоров'я для інших держав внаслідок міжнародного поширення хвороби" і "потенційно вимагає скоординованих міжнародних дій у відповідь".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.
  • Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
  • Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.
  • Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
  • ВООЗ змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її  дискримінаційною через географічну прив'язку.

Теми: ВООЗ
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