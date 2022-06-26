Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВООЗ: Спалах мавпячої віспи не є міжнародною надзвичайною ситуацією

Анастасія КалатурНеділя, 26 червня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

ВООЗ не оголошує спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Джерело: CNN  з посиланням на  результати  засідання комітету з надзвичайних ситуацій,  генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус

Дослівно: "Наразі подія не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, що є найвищим рівнем попередження, який ВООЗ може видати".

Деталі: Водночас зазначається, що  скликання комітету саме собою відображає занепокоєння з приводу поширення мавпячої віспи у світі.

Тедрос Аданом Гебреєсус закликав до посилення спостереження за мавпячою віспою.

ВООЗ визначає надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, що має міжнародне значення, або PHEIC, як "надзвичайну подію", яка є "ризиком для громадської охорони здоров'я для інших держав внаслідок міжнародного поширення хвороби" і "потенційно вимагає скоординованих міжнародних дій у відповідь".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.
  • Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
  • Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.
  • Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
  • ВООЗ змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її  дискримінаційною через географічну прив'язку.

Теми: ВООЗ
Головне сьогодні

відеоРакета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

Британія виступить гарантом по кредиту Україні на 525 мільйонів доларів

Ворог стягує сили до Слов’янська, ЗСУ готові – голова ОВА

фото, відеоРакети в Києві пошкодили не лише 9-поверхівку, а ще й дитсадок

Зеленський дав зелене світло для підписання "транспортного безвізу" з ЄС

фото, відеоРакетний удар по Києву: є загиблий

Усі новини...
ВООЗ
ВООЗ: У світі виявили понад 900 випадків гепатиту невідомого походження у дітей
ВООЗ планує змінити назву мавпячої віспи
ВООЗ зареєструвала понад 1000 випадків мавпячої віспи за межами Африки
Останні новини
14:55
Росіяни в Енергодарі викрадають людей заради грошей, такса 50 тисяч – мер
14:50
Джонсон і Макрон обговорили подальшу підтримку України і бачать нагоду для перелому у війні
14:39
Від російських ракет під Черкасами загинула людина, ще 5 людей травмовано
14:30
"Треба більше санкцій і більше зброї": Кулеба до лідерів G7 після ракетних ударів по Києву
14:26
Як допомогти людям, які опинилися під завалами – пояснює МОЗ
14:18
В ніч на неділю ворог 7 разів обстріляв Чернігівщину й Сумщину: є потерпілий
14:16
У Маріуполі озвучили плани на порт, техніку перекидають на захід – радник мера 
14:14
У Грузії прощаються з добровольцем, що загинув під Лисичанськом
14:14
Єрмак хоче від G7 реакції на обстріли Києва
13:38
Байден закликав до єдності у G7 і НАТО на тлі війни Росії проти України
Усі новини...