ВОЗ: Вспышка обезьяньей оспы не является международной чрезвычайной ситуацией
ВОЗ не объявляет вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.
Источник: CNN со ссылкой на результаты заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус
Дословно: "Сейчас событие не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение, что является высшим уровнем предупреждения, которое ВОЗ может выдать".
Детали: В то же время отмечается, что созыв комитета само собой отражает беспокойство по поводу распространения обезьяньей оспы в мире.
Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к усилению наблюдения за обезьяньей оспой.
ВОЗ определяет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, или PHEIC, как "чрезвычайное событие", которое является "риском для общественного здравоохранения для других государств вследствие международного распространения болезни" и "потенциально требует скоординированных международных ответных действий".
Напомним:
- Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.
- Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.
- Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.
- Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
- ВОЗ изменит название вируса обезьяньей оспы, потому что ученые считают ее дискриминационной из-за географической привязки.