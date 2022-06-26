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ВОЗ: Вспышка обезьяньей оспы не является международной чрезвычайной ситуацией

Анастасия КалатурВоскресенье, 26 июня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

ВОЗ не объявляет вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Источник: CNN со ссылкой на результаты заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Дословно: "Сейчас событие не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение, что является высшим уровнем предупреждения, которое ВОЗ может выдать".

Детали: В то же время отмечается, что созыв комитета само собой отражает беспокойство по поводу распространения обезьяньей оспы в мире.

Тедрос Аданом Гебрейесус призвал к усилению наблюдения за обезьяньей оспой.

ВОЗ определяет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, или PHEIC, как "чрезвычайное событие", которое является "риском для общественного здравоохранения для других государств вследствие международного распространения болезни" и "потенциально требует скоординированных международных  ответных действий".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.
  • Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.
  • Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.
  • Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • ВОЗ изменит название вируса обезьяньей оспы, потому что ученые считают ее дискриминационной из-за географической привязки.

Темы: ВОЗ
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