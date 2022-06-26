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Буданов: Результати контрнаступу на Херсонщині треба очікувати в серпні

Анастасія КалатурНеділя, 26 червня 2022, 05:14
Буданов: Результати контрнаступу на Херсонщині треба очікувати в серпні
ФОТО: УП

Результати контрнаступу українських сил на Херсонщині можна очікувати з серпня.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Reuters

Деталі: Зазначається, що Буданов  відмовився повідомити будь-які плани контрнаступу, але сказав, що "з серпня слід очікувати на видимі результати військової активності України. Просто зачекайте трохи, і ми побачимо, що це принесе". Він сказав, що будь-який контрнаступ залежатиме від різних факторів, у тому числі від добре оснащеної концентрації сил. Це, своєю чергою,  залежатиме від допомоги Україні з боку  закордонних партнерів.

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За його словами, єдиний шлях до перемоги для України лежить через чисту військову силу, щоби відвоювати всі території. Буданов зазначив, що Росія поповнює сили резервістами в рамках таємної мобілізації і безглуздо сподіватися, що у Москви просто закінчаться війська в цій війні.

Пряма мова: "Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію".

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Теми: війнаРосіяХерсонська область
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