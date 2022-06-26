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Буданов: Результаты контрнаступления на Херсонщине следует ожидать в августе

Анастасия КалатурВоскресенье, 26 июня 2022, 05:14
Буданов: Результаты контрнаступления на Херсонщине следует ожидать в августе
ФОТО: УП

Результаты контрнаступления украинских сил в Херсонской области можно ожидать с августа.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в Reuters

Детали: Отмечается, что Буданов отказался сообщить какие-либо планы контрнаступления, но сказал, что "с августа следует ожидать видимых результатов военной активности Украины. Просто подождите немного, и мы увидим, что это принесет". Он сказал, что любое контрнаступление будет зависеть от разных факторов, в том числе от хорошо оснащенной концентрации сил. Это, в свою очередь, будет зависеть от помощи Украине со стороны зарубежных партнеров.

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По его словам, единственный путь к победе для Украины лежит через чистую военную силу, чтобы отвоевать все территории. Буданов отметил, что Россия пополняет силы резервистами в рамках тайной мобилизации и бессмысленно надеяться, что у Москвы попросту закончатся войска в этой войне.

Прямая речь: "Стратегия очень проста. Стабилизировать ситуацию. Получить необходимое количество техники и подготовить необходимое количество сил и средств для начала контрнаступления, чтобы вернуть всю нашу территорию".

Темы: войнаРосcияХерсонская область
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