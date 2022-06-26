Розвідка Британії: захоплення Росією Сєвєродонецька - значний успіх, але це ще не увесь Донбас

Розвідка Британії оцінює захоплення російською армією Сєвєродонецька як значне досягнення, але зауважує, що це тільки одна з багатьох задач у заявленій меті РФ вийти на кордони Луганської і Донецької областей.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки за 26 червня.

За їхніми даними, більшість українських захисників скоріш за все залишили оборонні позиції у Сєвєродонецьку.

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"Захоплення Росією міста є значним успіхом у рамках її зменшених цілей війни (виходу на кордони Донецької і Луганської областей - ЄП). Це важливий промисловий центр і він має стратегічне розташування на Сіверському Донці. Проте це тільки одна з низки непростих задач, які Росії доведеться виконати задля захоплення всього Донбасу. Це, у тому числі, наступ на Краматорськ і підтримання основних ланцюжків постачання до Донецька", - зазначає британська розвідка.

У попередньому огляді повідомляли, що вище командування РФ у червні, скоріш за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні.

Глава уряду Британії Борис Джонсон раніше заявив, що, за даними розвідки, в найближчі місяці наступ росіян загальмується через виснаження ресурсів.

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Водночас він попередив британців, що потрібно "приготуватися до довгої війни".