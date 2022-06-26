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Разведка Британии: захват Россией Северодонецка – значительный успех, но это не весь Донбасс

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 08:58

Разведка Британии оценивает захват российской армией Северодонецка как значительное достижение, но отмечает, что это только одна из многих задач в заявленной цели РФ выйти на границы Луганской и Донецкой областей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки за 26 июня.

По их данным, большинство украинских защитников, скорее всего, покинули оборонительные позиции в Северодонецке.

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"Увлечение Россией города является значительным успехом в рамках ее уменьшенных целей войны (выхода на границы Донецкой и Луганской областей – ЕП). Это важный промышленный центр и он имеет стратегическое расположение на Северском Донце. Однако это только одна из ряда непростых задач, которые России придется выполнить для захвата всего Донбасса. Это, в том числе, наступление на Краматорск и поддержание основных цепочек поставок в Донецк", - отмечает британская разведка.

В предыдущем обзоре сообщалось, что высшее командование РФ в июне, скорее всего, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей в войне в Украине.

Глава правительства Британии Борис Джонсон ранее заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов. В то же время, он предупредил британцев, что нужно "приготовиться к долгой войне".

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