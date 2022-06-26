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Шойгу прилетів в Україну – росЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 26 червня 2022, 10:47
скріншот

Міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні.

Джерело: Міноборони РФ, "Медуза", "Интерфакс"

Деталі: З оприлюдненої відомством інформації не зрозуміло, він перевірив військових в Україні, чи вони усі були в Росії.

Проте російські ЗМІ повідомляють, що він на окупованих територіях Донбасу.

На командних пунктах Шойгу нібито заслухав доповіді командувачів щодо поточної обстановки та дій російських Збройних сил на основних операційних напрямках.

Шойгу також роздав нагороди – медалі "Золота Зірка" та Ордена мужності російським воякам, які "виявили героїзм і самовідданість при виконанні бойових завдань" на війні в Україні.

Розслідувачі пишуть, що наявність генерал-полковника Геннадія Жидка (на фото біля Шойгу – ред.) підтверджує, що він є командувачем російських військ в Україні.

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За словами журналістів, також у ролику начальник Головного оперативного управління Генштабу Сергій Рудський та заступник міністра оборони Юнус-Бек Євкуров.

Жодних слідів генерал-полковника Олександра Лапіна чи генерала армії Сергія Суровікіна, командувачів центрального та південного угруповань.

Довідково: За даними дослідників CIT, військами Росії в Україні тепер командує Жидко.

Тим часом, згідно з інформацією британської розвідки, в Росії звільнено командувача Південного військового округу генерала армії Олександра Дворнікова.

Тепер командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна. Він відповідає безпосередньо за зону бойових дій на Донеччині.

Суровікін з 2017 року був командувачем Повітряно-космічних сил РФ.

Нагадаємо: Південним угрупованням військ РФ вже керує Сергій Суровікін. Він з 2017 був командувачем Повітряно-космічних сил РФ.

Теми: Росіявійнаокупація
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