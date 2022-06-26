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Росіяни обстрілювали з мінометів громади Сумщини: 24 вибухи

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 11:03

Вранці в неділю 26 червня російські військові вели мінометний вогонь по двох територіальних громадах Сумської області – спершу по Юнаківській, потім по Шалигінській.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Близько пів на дев'яту ранку ворог відкрив мінометний вогонь по Шалигінській громаді. 14 вибухів. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

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Між 5 та 6 ранку росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів, 10 вибухів. Попередньо: постраждалих немає".

Теми: Сумська областьвійнаРосія
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